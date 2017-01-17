كيروز وجه سؤالا الى الحكومة عن ترحيل عضو نقابة العاملات في الخدمة المنزلية والاستمرار باحتجاز ثانية

وجه النائب ايلي كيروز عبر رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري سؤالا الى الحكومة، “وتحديدا الى وزير الداخلية والبلديات الأستاذ نهاد المشنوق، حول ملابسات إقدام الأمن العام اللبناني على ترحيل عضوة نقابة العاملات والعمال في الخدمة المنزلية، العاملة النيبالية سوشيلا رنا المعروفة باسم سوجانا رنا، واستمراره في احتجاز عضوة مجلس أقراء المزيد من المصدر