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ماذا فعل سفاح اسطنبول في إيران قبل التسلل إلى تركيا؟

Posted by on January 17, 2017 0 Comment

أخيراً اعتقلت السلطات التركية مساء الاثنين 16 يناير/كانون الثاني سفاح اسطنبول “عبد القادر مشربوف” الملقب بـ”أبو محمد الخراساني” الذي قتل بدم بارد 39 من الأبرياء ليلة رأس السنة الميلادية في تركيا بمطعم “رينا”. ونشرت جريدة “مليت” التركية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، تقريرا خاصا عن “مشربوف”، ذكرت فيه “أنه من أقراء المزيد من المصدر

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