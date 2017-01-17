ماذا فعل سفاح اسطنبول في إيران قبل التسلل إلى تركيا؟

أخيراً اعتقلت السلطات التركية مساء الاثنين 16 يناير/كانون الثاني سفاح اسطنبول “عبد القادر مشربوف” الملقب بـ”أبو محمد الخراساني” الذي قتل بدم بارد 39 من الأبرياء ليلة رأس السنة الميلادية في تركيا بمطعم “رينا”. ونشرت جريدة “مليت” التركية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، تقريرا خاصا عن “مشربوف”، ذكرت فيه “أنه من أقراء المزيد من المصدر