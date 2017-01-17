قال المرصد السوري إن عميداً في الجيش السوري و8 عناصر على الأقل قتلوا في تفجير نفق في حرستا بريف دمشق ليل الثلاثاء الأربعاء 18 يناير/كانون الثاني 2016. وقال المرصد إن مقاتلين من تنظيم “اللواء الإسلامي” المعارض اكتشفوا وجود هذا النفق الذي كانت قوات النظام حفرته في وقت سابق بالقرب من أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » مقتل عميد في الجيش السوري و8 عناصر على الأقل في تفجير نفقٍ في حرستا بريف دمشق
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