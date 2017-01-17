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مقتل عميد في الجيش السوري و8 عناصر على الأقل في تفجير نفقٍ في حرستا بريف دمشق

Posted by on January 17, 2017 0 Comment

قال المرصد السوري إن عميداً في الجيش السوري و8 عناصر على الأقل قتلوا في تفجير نفق في حرستا بريف دمشق ليل الثلاثاء الأربعاء 18 يناير/كانون الثاني 2016. وقال المرصد إن مقاتلين من تنظيم “اللواء الإسلامي” المعارض اكتشفوا وجود هذا النفق الذي كانت قوات النظام حفرته في وقت سابق بالقرب من أقراء المزيد من المصدر

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