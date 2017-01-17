مهاجرين بأعداد “غير مسبوقة” بأمريكا اللاتينية

هذه الشوارع المزدحمة لمدينة باسو كانواس التي تحد بين كوستاريكا وباناما.. وتعد نقطة مثيرة لاهتمام السياح.. لكن خلال الأشهر القليلة.. شهدت المدينة أعداداً غير مسبوقة من المهاجرين.. متوجهين من أمريكا الجنوبية إلى الشمال. الآلاف منهم يأتون من أفريقيا وجزر الكاريبي متوجهين نحو الولايات المتحدة.. ليتحولوا إلى أزمة إنسانية تؤرق حكومة أقراء المزيد من المصدر