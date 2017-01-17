‏الرئيس عون: القانون النسبي يؤمّن صحة التمثيل وعدالته للجميع وتخوف بعض القوى منه في غير محله أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين الوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1المسيحيون بين داعش الموصل وبغدادبين أقراء المزيد من المصدر