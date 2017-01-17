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2500 دولار للتظاهر ضد ترامب.. “واشنطن بوست” تكشف عن حملة احتجاجات مدفوعة

Posted by on January 17, 2017 0 Comment

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية عن انطلاق حملة لتنظيم تظاهرات احتجاجية مدفوعة ضد رئيس الولايات المتحدة المنتخب، دونالد ترامب، يوم مراسم توليه هذا المنصب ولاحقا. وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته الثلاثاء، 17 يناير/كانون الثاني، إن إعلانات تتضمن اقتراحات للمشاركة في التظاهرات مقابل مبالغ مالية نشرت في أكثر من 20 مدينة أقراء المزيد من المصدر

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