30 عضوا بالكونجرس الأمريكي يعتزمون مقاطعة تنصيب ترامب

أعلن 30 عضوا بالكونجرس الأمريكي مقاطعتهم لحفل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، والمقرر له يوم “الجمعة” المقبل، اعتراضا على ما وصفوه بسياساته وتضارب المصالح التجارية مع منصبه الجديد وصلاته، المزعومة، مع روسيا. وقال النائب مارك ديسولنير، عن ولاية كاليفورنيا، إنه لن يشارك في مراسم أداء ترامب اليمين الدستورية بسبب “انتهاك أقراء المزيد من المصدر