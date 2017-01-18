امريكا: إطلاق نار أمام فندق يقيم فيه ترمب بواشنطن

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن شخصا أطلق النار أمام فندق يقيم فيه الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترمب في العاصمة الأمريكية واشنطن. أخبار قد تهمكتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءحسون يترحم على “الأسد” أمام جنوده الجرحى (فيديوحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أقراء المزيد من المصدر
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