بوعاصي: لا نية بتاتا للمجتمع الدولي بتوطين النازحين السوريين في لبنان والاهم موقف اللبنانيين والحكومة اللبنانية

أكد وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي أن وضع النازحين السوريين في لبنان له جانبان: “الجانب الإنساني إذ إنهم بحالة معاناة كبرى لأنهم ضحايا لحالة الحرب الموجودة في سوريا الأمر الذي اضطرهم للنزوح، أما الجانب السياسي فمرتبط في ما يتعلق بقدرة لبنان على تحمل هذا العدد الهائل من النزوح، ولا أقراء المزيد من المصدر