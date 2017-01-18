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بوعاصي: لا نية بتاتا للمجتمع الدولي بتوطين النازحين السوريين في لبنان والاهم موقف اللبنانيين والحكومة اللبنانية

Posted by on January 18, 2017 0 Comment

أكد وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي أن وضع النازحين السوريين في لبنان له جانبان: “الجانب الإنساني إذ إنهم بحالة معاناة كبرى لأنهم ضحايا لحالة الحرب الموجودة في سوريا الأمر الذي اضطرهم للنزوح، أما الجانب السياسي فمرتبط في ما يتعلق بقدرة لبنان على تحمل هذا العدد الهائل من النزوح، ولا أقراء المزيد من المصدر

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