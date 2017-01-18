روسيا: بدء عودة القاذفات “سو24- إم” من سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن “مجموعات القاذفات من طراز “سو24- إم” التابعة لها والمنتشرة في سوريا، وفريق المهمات الخاصة الطبي العامل في البلاد، تستعد للعودة إلى روسيا”. وقال قائد القوات الروسية المنتشرة في سوريا، الجنرال أندريه كارتابولوف، في بيان رسمي صدر عنه، اليوم الثلاثاء: “بموجب القرار الذي اتخذه القائد الأعلى أقراء المزيد من المصدر