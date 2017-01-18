عاجل : الرئيس الامريكي السابق جورج بوش الأب 92 عاما يدخل المستشفى في هيوستن. قالت شبكة تلفزة محلية في مدينة هيوستن بولاية تكساس الامريكية إن الرئيس السابق جورج بوش (الأب) نقل الى المستشفى في المدينة، وذلك نقلا عن مديرة مكتبه. وقالت مديرة مكتب الرئيس السابق جين بيكر إن بوش البالغ أقراء المزيد من المصدر