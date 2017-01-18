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عاجل: مقتل 3 أشخاص في حادث إطلاق نار بمدرسة أمريكية 

Posted by on January 18, 2017 0 Comment

عاجل: مقتل 3 أشخاص في حادث إطلاق نار بمدرسة أمريكية ب مونتيري شمالي المكسيك. موقع “سيدر نيوز” اللبناني يقدم لكم اهم واخر الاحداث والأخبار على الساحة اللبنانية، العربية والعالمية لحظة بلحظة، كذلك اخر اخبار الرياضة اللبنانية، العربية والعالمية والمنوعات، كذلك نقدم لكم الاخبار العاجلة من لبنان والعالم. ‎يمكنكم متابعة أقراء المزيد من المصدر

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