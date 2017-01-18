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عاجل من السعودية: تعرض مواطن لإطلاق نار من شخصين ملثمين أثناء تواجده بسيارته ببلدة القديح

Posted by on January 18, 2017 0 Comment

عاجل من السعودية: تعرض مواطن لإطلاق نار من شخصين ملثمين أثناء تواجده بسيارته ببلدة القديح أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين الوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1المسيحيون بين داعش الموصل وبغدادبين السعودية أقراء المزيد من المصدر

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