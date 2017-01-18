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عاجل: 10 قتلى في غارة لطائرات النظام على حي العمال جنوبي مدينة ديرالزور
عاجل: 10 قتلى في غارة لطائرات النظام على حي العمال جنوبي مدينة ديرالزور
Posted by
admin
on January 18, 2017
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