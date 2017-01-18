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قانون الانتخاب في لبنان.. تقدُّم «الستّين».. عون انتقد مشروع «الفوضى الخلاقة في المنطقة»: هذا جحيم العرب وليس ربيعهم

Posted by on January 18, 2017 0 Comment

لا صوت يعلو فوق ما بات يشبه “معركة طواحين الهواء» التي يشهدها لبنان على جبهة قانون الانتخاب الذي يبدو انه محكومٌ بمعادلة الـ “جعجعة بلا طحين» سواء في ما خص المساعي لبلوغ قانونٍ جديد تجري على أساسه انتخابات مايو 2017 او في ما يتعلّق بـ “الصراخ» الذي بدأ يعلو من أقراء المزيد من المصدر

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