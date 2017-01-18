مباشر مباراة ليفربول و بليموث أرجايل بث مباشر الاربعاء 18-1-2017 كأس الإتحاد الإنجليزي 2016/2017

سنؤمن البث المباشر يحل اليوم فريق ليفربول ضيفاً على نظيره بليموث أرجايل، في المباراة المعادة بينهما ضمن مواجهات الدور الـ 64 بكأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما تعادلا سلبياً في المباراة الأولى على ملعب الريدز. ويسعى الجهاز الفني لليفربول بقيادة كلوب، للفوز بالمباراة التي ستقام على ملعب بليموث أرجايل اليوم، بسبب الإعادة، أقراء المزيد من المصدر