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منزل طفولة ترامب في نيويورك معروض للبيع في مزاد

Posted by on January 18, 2017 0 Comment

يعرض مستثمر عقاري منزلاً في شارع تحيط به الأشجار بمدينة نيويورك، قضى فيه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، سنوات طفولته الأولى للبيع في مزاد، بعد أن اشتراه الشهر الماضي. وتتلقى شركة للمزادات عروضاً مغلقة حتى الساعة 1600 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2100 بتوقيت غرينتش) اليوم الثلاثاء، للمنزل الذي يضم خمس أقراء المزيد من المصدر

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