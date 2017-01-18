شنت مجموعة هاكرز أنونيموس حربها مرة أخرى على دونالد ترامب وحذرت بفضح علاقات الرئيس الجديد المزعومة مع روسيا، مؤكدة أنه سيشعر بالأسف خلال السنوات الأربع المقبلة. ووفقًا للموقع البريطانى ibtimes هدأت المجموعة إلى حد ما خلال الفترة الماضية وتوقفت عن استهداف الرئيس الأمريكى، بعد إطلاق حملة #OpTrump فى عام 20155، أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » هاكرز أنونيموس يهددون ترامب بنشر معلومات حساسة عن علاقته بعصابات روسيا
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