قالت صحيفة “حريت” التركية اليوم الأربعاء، إن مسلحا من أوزبكستان قتل 39 شخصا في ملهى ليلي في إسطنبول عشية رأس السنة، أبلغ الشرطة أنه اضطر لتغيير الهدف في اللحظة الأخيرة لتجنب الإجراءات الأمنية المكثفة وإنه عمل بتوجيهات من تنظيم الدولة في سوريا. ونقلت صحيفة حريت عن اعترافات المهاجم الذي عرفته أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » اعترافات خطيرة لمنفذ هجوم إسطنبول.. غير هدفه في اللحظة الأخيرة.. أين كانت وجهته الأولى؟
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