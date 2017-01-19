أمريكا تحقق في موجة تهديدات كاذبة بتفجير مراكز يهودية

من ديفيد إنجرام نيويورك (رويترز) – قال 27 مركزا يهوديا في 17 ولاية أمريكية إنه تلقى تهديدات تليفونية كاذبة بوجود قنابل مما تسبب في إخلاء المباني ودفع مكتب التحقيقات الاتحادي للتحقيق في ثاني موجة من التهديدات الكاذبة التي تستهدف منشآت يهودية أمريكية هذا الشهر. وقالت رابطة المراكز اليهودية في أمريكا أقراء المزيد من المصدر