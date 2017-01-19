أين وجدت الشرطة «سفاح إسطنبول» مختبئا حين داهمت المنزل؟

بدأت تفاصيل جديدة بالظهور إزاء عملية اعتقال “سفاح إسطنبول” الأوزبكي عبد القادر ماشاربيوف، منفذ الهجوم الإرهابي على ناد ليلي في منطقة أورتاكوي، ليلة رأس السنة. وذكر موقع “خبر 7” في هذا السياق، أن الشرطة التركية توصلت إلى مكان تخفي الإرهابي، عقب سلسلة عمليات وتحقيقات، كان أهمها حين اعتقلت 3 مواطنين أقراء المزيد من المصدر