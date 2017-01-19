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 اشتباكات بالأيدى بين نائبات البرلمان التركى

Posted by on January 19, 2017 0 Comment

وقعت اليوم الخميس، مشادات واشتباكات بالأيدى، بين نائبات فى البرلمان التركى، خلال انعقاد جلسة مناظرة الاحتجاج على التعديلات الدستورية المقترحة فى البرلمان مؤخرًا، والتى من شأنها توسيع صلاحيات الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان. وبدأت المشادات بين النائبات فى البرلمان التركى، عقب انتهاء النائبة المعارضة أيلين نازالى، من إلقاء كلمتها خلال أقراء المزيد من المصدر

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