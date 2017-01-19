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الحريري: لم يعد باستطاعة لبنان تحمل تبعات الأزمة في سوريا ونناشد المجتمع الدولي مساعدته في هذه المهمة الصعبة
الحريري: لم يعد باستطاعة لبنان تحمل تبعات الأزمة في سوريا ونناشد المجتمع الدولي مساعدته في هذه المهمة الصعبة
Posted by
admin
on January 19, 2017
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