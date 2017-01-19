آخر الأخبار
Home » اخبار عاجلة » حكمت ديب: لنذهب الى القانون الارثوذكسي حيث كل طائفة تنتخب نوابها

حكمت ديب: لنذهب الى القانون الارثوذكسي حيث كل طائفة تنتخب نوابها

Posted by on January 19, 2017 0 Comment

حكمت ديب : لنذهب الى القانون الارثوذكسي حيث كل طائفة تنتخب نوابها أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين الوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1المسيحيون بين داعش الموصل وبغدادبين السعودية وإيران …لبنان بين أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com