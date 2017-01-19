سفاح أسطنبول يدلي باعترافات خطيرة: قتلت رواد الملهى لأنهم كفار.. ونويت تفجير «تقسيم»

أدلى منفذ الهجوم الإرهابي على الملهى الليلي “رينا» في مدينة اسطنبول، في تركيا، ليلة رأس السنة باعترافات بقتله عمدا رواد الملهى مبررا ارتكابه للحادث بأنه فتح النار على ضحاياه “لأنهم كفار». وذكرت وسائل الاعلام التركية، إنه تم القبض على المشتبه به الرئيسي في الهجوم على ملهى رينا الليلي في اسطنبول أقراء المزيد من المصدر