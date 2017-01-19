نشرت صحيفة “حرييت” التركية تقريرا، كشفت فيه عن معلومات جديدة تتعلق بمنفذ هجوم ملهى “رينا” الليلي ليلة رأس السنة في إسطنبول عبد القادر ماراشيبوف، الذي اعترف بأنه لم يستطع تنفيذ الهجوم في ميدان تقسيم بإسطنبول بسبب الإجراءات الأمنية المشددة، مما استدعى تغييره لمكان الهجوم إلى ملهى رينا الليلي، بأمر من أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » صحيفة تركية: منفذ هجوم إسطنبول تزوج 3 نساء بعد العملية
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