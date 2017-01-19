عائلة المخطوف سعد ريشا تبلغت انه بصحة جيدة وتم التواصل معه عبر الهاتف LBC أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين الوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1المسيحيون بين داعش الموصل وبغدادبين السعودية وإيران أقراء المزيد من المصدر