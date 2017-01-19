عاجل: أنباء عن 300 محاصَر تحت الأنقاض بالمبنى المنهار في طهران 

عاجل من إيران.. إرنا: أنباء عن 300 محاصَر تحت الأنقاض لحظة انهیار المبنى في طهران ولا معلومات عن مصیرهم. وكان اتهار برج “بلاسكو” الذي يعتبر من المباني التجارية الشهيرة في وسط العاصمة الإيرانية طهران بعد حريق ضخم شب فيه صباح الخميس 19 يناير/كانون الثاني. وأفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية بأن عشرات أقراء المزيد من المصدر