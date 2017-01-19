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عاجل: انفجار عبوة ناسفة أمام منزل قرب مسجد الشمعة شرق غزة 

Posted by on January 19, 2017 0 Comment

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