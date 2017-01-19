صدر عن المتعاقدين في وزارة الاعلام: لما كنا نحن المتعاقدين مع وزارة الاعلام قد تقدمنا بمشروع الى مجلس النواب لتثبيتنا في ملاك الدولة ، ولما كنا نعمل منذ أكثر من عشرين عاما في خدمة الاعلام والوطن، بكل أمانة وتفان، وتحت وابل القصف ولم ننقطع يوما عن تأدية رسالتنا الاعلامية في أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » متعاقدو الاعلام : فنينا العمر في سبيل الكلمة الحرة ولن نكون مكسر عصا ولن نرضى بهدر حقوقنا
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