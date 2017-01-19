متعاقدو الاعلام : فنينا العمر في سبيل الكلمة الحرة ولن نكون مكسر عصا ولن نرضى بهدر حقوقنا

صدر عن المتعاقدين في وزارة الاعلام: لما كنا نحن المتعاقدين مع وزارة الاعلام قد تقدمنا بمشروع الى مجلس النواب لتثبيتنا في ملاك الدولة ، ولما كنا نعمل منذ أكثر من عشرين عاما في خدمة الاعلام والوطن، بكل أمانة وتفان، وتحت وابل القصف ولم ننقطع يوما عن تأدية رسالتنا الاعلامية في أقراء المزيد من المصدر