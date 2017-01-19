مفاجأة | تعرف على علاقة هيلاري كلينتون بالمتهم بتهديدات قتل ترامب

ألقت شرطة ولاية كاليفورنيا الأمريكية القبض على رجل متهم بالتهديد بقتل الرئيس المنتخب “دونالد ترامب” فى حفل تنصيبه المقرر 20 يناير 2017. ونشر موقع “ديلى ميل” البريطانية تقريرا حصريا حول ما كشفته التحقيقات مع “دومينيك بيوبولو”، 51 عاما، حول علاقاته السرية مع بيل وهيلارى كلينتون. وكانت الشرطة الأمريكية قد ألقت أقراء المزيد من المصدر