مفاجأة : فنانة وناشط قبطى ضمن قوائم الارهاب بتهمة الانضمام لجماعة الاخوان المسلمين

ضمت قائمة الإرهاب التي وضعتها الدائرة السادسة بمحكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، أمس الثلاثاء، وشملت أكثر من 1500 شخص من المتحفظ على أموالهم من قبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة، على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات. ومن ضمن المفاجآت أن القائمة ضمت الإعلامية والفنانة المعتزلة كاميليا أقراء المزيد من المصدر