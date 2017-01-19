مقتل عبد الفتاح منصور أحد المسؤولين في حركة نور الدين الزنكي غرب حلب

‏الإعلام الحربي : مقتل عبد الفتاح منصور أحد المسؤولين العسكريين في “حركة نور الدين الزنكي” بنيران الجيش السوري غرب حلب أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين الوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1المسيحيون أقراء المزيد من المصدر