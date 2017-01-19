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نادي الصحافة أيد مطالب متعاقدي الإعلام ودعا مجلس النواب والحكومة إلى إقرار حقهم بالتقاعد

Posted by on January 19, 2017 0 Comment

أيد “نادي الصحافة” في بيان، “مطالب الزملاء الإعلاميين المتعاقدين مع وزارة الإعلام والذين كانوا متعاقدين مع الوزارة وانتقلوا إلى إدارات أخرى، بالإفادة من المعاش التقاعدي في نهاية الخدمة ومن تعاونية موظفي الدولة”. ودعا مجلس النواب والحكومة إلى “إقرار هذا الحق المؤجل منذ سنوات، لا سيما وأنهم جميعا خضعوا للشروط التي أقراء المزيد من المصدر

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