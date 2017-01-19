‏وزير الداخلية وجّه كتابا للتثبت من قدرة إجراء الانتخابات خلال 20 يوماً

‏وزير الداخلية وجّه كتابا للمحافظين للكشف على مراكز الاقتراع والتثبت من قدرة استيعابها لإجراء الانتخابات النيابية وإنجاز المهمة خلال 20 يوماً أخبار قد تهمك”القلوب المليانة» تنفجر “حرباً شعواء» بين ريفي والمشنوقالدورة الرابعة من مهرجان “فوتوميد” إطلاق مسابقة التصوير الفوتوغرافي15 حتى 20 ألف دولار لتهريب البشر الى بلجيكاإنقاذ 2400 مهاجر وانتشال أقراء المزيد من المصدر