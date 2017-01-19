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‏⁧‫الأسد‬⁩: مؤتمر استانا سيجعل أولويته التوصل لوقف إطلاق النار 

Posted by on January 19, 2017 0 Comment

‏⁧‫الأسد‬⁩: مؤتمر استانا سيجعل أولويته التوصل لوقف إطلاق النار ومن غير الواضح ما إذا كان سيتناول أي حوار سياسي أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين الوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1المسيحيون بين أقراء المزيد من المصدر

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