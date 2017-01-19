‏ الجميّل اعترض على اقتراح قرض بقيمة مئة مليون دولار 

‏رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل اعترض على اقتراح معجل بالموافقة على قرض بقيمة مئة مليون دولار بخصوص التعليم وطلب شرحاً حوله أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين الوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب أقراء المزيد من المصدر