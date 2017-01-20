صدر بيان عن أمين عام الاتحاد اللبناني لكرة القدم جهاد الشحف حول انتخابات اللجنة الأولمبية اللبنانية جاء فيه:” مع اجراء انتخابات اللجنة الأولمبية اللبنانية والتجاذب الذي حصل حول ترشح الدكتور بشير عبد الخالق وانسحابه لمصلحة التوافق أود أن أشكر الحلفاء في حركة أمل وتيار المستقبل والتأكيد على متانة التحالف معهم أقراء المزيد من المصدر