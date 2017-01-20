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إصابة شرطيين في اشتباكات مع المتظاهرين في واشنطن

Posted by on January 20, 2017 0 Comment

ازدات أعمال الشغب في الشوارع القريبة من مبنى الكونغرس، من قبل بعض المعارضين لترامب، حيث قاموا بتكسير واجهات للمحلات التجارية وزجاج عدة سيارات، فيما تحاول الشرطة تفريقهم. أعلنت الشرطة في العاصمة الأميركية، عن إصابة شرطيين في اشتباكات مع المتظاهرين في واشنطن. وجاء في تقرير للشرطة: “خلال الحادث، تضررت سيارات الشرطة أقراء المزيد من المصدر

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