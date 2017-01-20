ازدات أعمال الشغب في الشوارع القريبة من مبنى الكونغرس، من قبل بعض المعارضين لترامب، حيث قاموا بتكسير واجهات للمحلات التجارية وزجاج عدة سيارات، فيما تحاول الشرطة تفريقهم. أعلنت الشرطة في العاصمة الأميركية، عن إصابة شرطيين في اشتباكات مع المتظاهرين في واشنطن. وجاء في تقرير للشرطة: “خلال الحادث، تضررت سيارات الشرطة أقراء المزيد من المصدر