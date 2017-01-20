آخر الأخبار
Home » اخبار عاجلة » الشرطة الأميركية تطلق قنابل الغاز لتفريق متظاهرين ضد الرئيس الجديد 

الشرطة الأميركية تطلق قنابل الغاز لتفريق متظاهرين ضد الرئيس الجديد 

Posted by on January 20, 2017 0 Comment

الشرطة الأميركية تطلق قنابل الغاز لتفريق متظاهرين ضد الرئيس الجديد دونالد ترامب في واشنطن. أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com