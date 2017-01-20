كشفت وثائق أفرجت عنها وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي إيه”، أمس، الخميس، عن تفاصيل جديدة بشأن الأيام الأخيرة لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن. وأظهرت الوثائق أن بن لادن كان قبل أشهر من “تصفيته” من قبل قوة أمريكية خاصة، يشعر بالقلق على تنظيم القاعدة الذي كان يقوده، معتبرا أنه “يشيخ أقراء المزيد من المصدر