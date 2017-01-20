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اليونسكو تدين تدمير داعش أثارا جديدة في تدمر وتصفه ب “جريمة حرب”

Posted by on January 20, 2017 0 Comment

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