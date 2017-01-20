بعد مرور مائة عام على إعلان النسبية العامة: قمر صناعي ينطلق إلى الفضاء لقياس «موجات الجاذبية

شهد الأسبوع القادم مرور 100 عام كاملة على إعلان العالم الفيزيائي الشهير ألبرت أينشتاين عن نظريته النسبية العامة التي غيرت وجه الفيزياء ونظرتنا للكون إلى الأبد. بهذه المناسبة سيقوم العلماء بإطلاق مسبار للفضاء الخارجي بهدف محاولة استكشاف مدى دقة نبوءات النظرية النسبية العامة التي لم يتم إثباتها علميًّا بعد. أقراء المزيد من المصدر