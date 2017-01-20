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ترامب: أنفقنا تريليونات الدولارات في الخارج بينما تردت البنية التحتية في بلادنا

Posted by on January 20, 2017 0 Comment

ترامب: أنفقنا تريليونات الدولارات في الخارج بينما تردت البنية التحتية في بلادنا أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين أقراء المزيد من المصدر

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