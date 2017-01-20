آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » ترمب يوقع أول أوامره كرئيس للولايات المتحدة

ترمب يوقع أول أوامره كرئيس للولايات المتحدة

Posted by on January 20, 2017 0 Comment

ترمب يوقع أول أوامره كرئيس للولايات المتحدة أخبار قد تهمكفيديو: إيفانكا ترامب تنشر مقطع فيديو لزوجها وهو يحمل ابنتهعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخاباتتسليم تاجر المخدرات المكسيكي “إل تشابو» إلى الولايات المتحدةصحيفة بريطانية: ترامب يعلن الحرب على المسلمينطائرة لوفتهانزا تنجو من كارثة في فرنساقتلى وجرحى بإطلاق نار أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com