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رفض مقترح لترامب بإطلاق عروض بالدبابات والصواريخ بحفل تنصيبه

Posted by on January 20, 2017 0 Comment

اقترح فريق الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، إطلاق عروض بالدبابات وقاذفات صاروخية خلال حفل تنصيبه ، اليوم بالعاصمة واشنطن، وفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية. وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الأمريكي رفض ذلك المقترح لسببين، أولهما قلقه حول المظهر العام نتيجة انتشار الدبابات بميدان بنسلفانيا، وثانياً أن تلك الأسلحة الثقيلة قد أقراء المزيد من المصدر

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