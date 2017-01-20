اقترح فريق الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، إطلاق عروض بالدبابات وقاذفات صاروخية خلال حفل تنصيبه ، اليوم بالعاصمة واشنطن، وفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية. وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الأمريكي رفض ذلك المقترح لسببين، أولهما قلقه حول المظهر العام نتيجة انتشار الدبابات بميدان بنسلفانيا، وثانياً أن تلك الأسلحة الثقيلة قد أقراء المزيد من المصدر