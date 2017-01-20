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سي إن إن” تتكهن بمقتل ترامب وتشعل غضب محبيه.. من سيتولى المنصب إن حدثت المجزرة؟”

Posted by on January 20, 2017 0 Comment

وُجهت اتهامات لشبكة “سي إن إن” الأميركية بالتحريض على العنف ضد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بعدما قالت الشبكة الإخبارية إنَّ مسؤولاً مُعيَّناً من قِبَل باراك أوباما سيتولَّى السلطة حال مقتل الرئيس المنتخب في حفل تنصيبه. وتَكهَّن التقرير المُروِّع، الذي حمل عنوان “كارثةٌ قد تدفع بالمسؤول المُعيّن من قبل أوباما أقراء المزيد من المصدر

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