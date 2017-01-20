حافظت الجمهورية الألمانية على صدارتها في التصنيف العالمي للسفر بأقوى جواز سفر في العالم لعام 2017، وذلك للعام الثاني على التوالي. وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن السويد جاءت في المركز الثاني بفارق بسيط مع ألمانيا، بينما حلت سنغافورة في المركز الثالث، تبعتها الدنمارك في المركز الرابع، ثم فنلندا، وفرنسا، أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » صدور الترتيب العالمي لقوة “جوازات السفر” لدول العالم 2017 ولبنان افضل من افغانستان ومن اثيوبيا
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