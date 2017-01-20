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صدور الترتيب العالمي لقوة “جوازات السفر” لدول العالم 2017 ولبنان افضل من افغانستان ومن اثيوبيا

Posted by on January 20, 2017 0 Comment

حافظت الجمهورية الألمانية على صدارتها في التصنيف العالمي للسفر بأقوى جواز سفر في العالم لعام 2017، وذلك للعام الثاني على التوالي. وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن السويد جاءت في المركز الثاني بفارق بسيط مع ألمانيا، بينما حلت سنغافورة في المركز الثالث، تبعتها الدنمارك في المركز الرابع، ثم فنلندا، وفرنسا، أقراء المزيد من المصدر

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