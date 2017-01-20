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عاجل: زلزال بقوة 6,8 درجات قبالة جزر سليمان

Posted by on January 20, 2017 0 Comment

عاجل: زلزال بقوة 6,8 درجات قبالة جزر سليمان أخبار قد تهمكزلزال بقوة 6.8 درجات يضرب ساحل الإكوادور ومخاوف من تسونامييوهان كرويف أسطورة كرة القدم الهولندي يرحلزلزال جديد بقوة 7.2 درجات يضرب الإكوادورأسطورة الزمالك حمادة إمام في ذمة اللهنهائي كأس ديفيس… كرواتيا تتقدم على الأرجنتينمؤتمر في الـLAU عن إصلاح قوانين الانتخاب أقراء المزيد من المصدر

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