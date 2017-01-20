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عاجل..متظاهرون يكسرون واجهة بنك أميركا احتجاجاً على تنصيب ترامب رئيسا

Posted by on January 20, 2017 0 Comment

عاجل..متظاهرون يكسرون واجهة بنك أميركا احتجاجاً على تنصيب ترامب رئيسا أخبار قد تهمكوفاة متفرج أثناء التقاطه الصور في رالي مونتي كارلوحسون يترحم على “الأسد” أمام جنوده الجرحى (فيديوتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانعاجل: الإمارات أقراء المزيد من المصدر

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